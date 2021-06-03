Сегодня день рождения ветерана, фотографа и журналиста

Сегодня, 3 июня исполнилось 95 дет Кириллу Егоровичу ПАВЛОВУ, участнику Великой Отечественной войны, видному советскому работнику, заслуженному работнику народного хозяйства ЯАССР, лауреату Государственной премии РС (Я) им. А.Е. Кулаковского. В этот же день отмечает свой день рождения Василина КРИВОШАПКИНА, деятель культуры. Сегодня отмечает свой день рождения Айар Куо, известный фотограф. 3 июня исполнилось 38 лет Алексею ТОЛСТЯКОВУ, известному журналисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх