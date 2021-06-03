03.06.2021
00:47
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Общество
Сегодня день рождения ветерана, фотографа и журналиста
Сегодня, 3 июня исполнилось 95 дет Кириллу Егоровичу ПАВЛОВУ, участнику Великой Отечественной войны, видному советскому работнику, заслуженному работнику народного хозяйства ЯАССР, лауреату Государственной премии РС (Я) им. А.Е. Кулаковского.
В этот же день отмечает свой день рождения Василина КРИВОШАПКИНА, деятель культуры.
Сегодня отмечает свой день рождения Айар Куо, известный фотограф.
3 июня исполнилось 38 лет Алексею ТОЛСТЯКОВУ, известному журналисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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