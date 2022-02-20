20.02.2022
00:38
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Сегодня день рождения валеолога, краеведа и мелодиста

Сегодня, 20 февраля исполнилось 76 лет Афанасию Петровичу ИЛЛАРИОНОВУ, отличнику физической культуры и спорта, краеведу и валеологу.

В этот же день отмечает свой день рождения Анастасия Ивановна ЗАРОВНЯЕВА, краевед Горного улуса, отличник культуры РС (Я).

Сегодня исполнился 51 год Николаю Романовичу ПРОТОПОПОВУ, мелодисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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