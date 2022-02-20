Сегодня день рождения валеолога, краеведа и мелодиста

Сегодня, 20 февраля исполнилось 76 лет Афанасию Петровичу ИЛЛАРИОНОВУ, отличнику физической культуры и спорта, краеведу и валеологу. В этот же день отмечает свой день рождения Анастасия Ивановна ЗАРОВНЯЕВА, краевед Горного улуса, отличник культуры РС (Я). Сегодня исполнился 51 год Николаю Романовичу ПРОТОПОПОВУ, мелодисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх