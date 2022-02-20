20.02.2022
00:38
69
Без рубрики
Сегодня день рождения валеолога, краеведа и мелодиста
Сегодня, 20 февраля исполнилось 76 лет Афанасию Петровичу ИЛЛАРИОНОВУ, отличнику физической культуры и спорта, краеведу и валеологу.
В этот же день отмечает свой день рождения Анастасия Ивановна ЗАРОВНЯЕВА, краевед Горного улуса, отличник культуры РС (Я).
Сегодня исполнился 51 год Николаю Романовичу ПРОТОПОПОВУ, мелодисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.02.2022
0
19.02.2022
426
19.02.2022
956
19.02.2022
570
19.02.2022
512
19.02.2022
227
19.02.2022
274
19.02.2022
161
19.02.2022
171
19.02.2022
175
19.02.2022
169
19.02.2022
186
19.02.2022
397
19.02.2022
818
19.02.2022
948
19.02.2022
191
19.02.2022
360
19.02.2022
314
19.02.2022
285
19.02.2022
789
19.02.2022
545
19.02.2022
316
19.02.2022
317
19.02.2022
263
19.02.2022
384
19.02.2022
253
19.02.2022
1354
18.02.2022
424
18.02.2022
500
18.02.2022
753
18.02.2022
343
18.02.2022
316
18.02.2022
383
18.02.2022
739
18.02.2022
1401
18.02.2022
589
18.02.2022
999
18.02.2022
496
18.02.2022
297
18.02.2022
472
18.02.2022
309
18.02.2022
356
18.02.2022
399
18.02.2022
490
18.02.2022
418
18.02.2022
368
18.02.2022
332
18.02.2022
266
18.02.2022
514
18.02.2022
426
ТОП НОВОСТИ
15.02.2022
10558
17.02.2022
8923
14.02.2022
7137
17.02.2022
6611
15.02.2022
3368
14.02.2022
3148
15.02.2022
2959
14.02.2022
2782