17.12.2020
00:19
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Общество
Сегодня день рождения ученых и журналиста
Сегодня, 17 декабря исполнилось 52 года Афанасию Алексеевичу НИКОЛАЕВУ, кандидату исторических наук, писателю, общественному деятелю.
В этот же день исполнилось 58 лет Виталию Васильевичу КАЛАШНИКОВУ, кандидату геолого-минералогических наук.
Сегодня отмечает свой день рождения Виолетта Николаевна БАСКАРОВА, известный журналист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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