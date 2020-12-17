Сегодня день рождения ученых и журналиста

Сегодня, 17 декабря исполнилось 52 года Афанасию Алексеевичу НИКОЛАЕВУ, кандидату исторических наук, писателю, общественному деятелю. В этот же день исполнилось 58 лет Виталию Васильевичу КАЛАШНИКОВУ, кандидату геолого-минералогических наук. Сегодня отмечает свой день рождения Виолетта Николаевна БАСКАРОВА, известный журналист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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