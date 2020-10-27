Сегодня день рождения ученого, руководителя и композитора

Сегодня, 27 октября исполнилось 57 лет Алексею Сергеевичу ЧЕРТКОВУ, генеральному директору АО «Республиканский информационно-издательский холдинг «Сахамедиа».

В этот же день исполнилось 79 лет Игорю Иннокентьевичу КОЛОДЕЗНИКОВУ, доктору геолого-минералогических наук, члену президиума ЯНЦ СО РАН.

Сегодня исполнилось 60 лет Валерию Филипповичу ШАДРИНУ, эвенкийскому композитору и известному продюсеру.