27.10.2020
03:32
89
Общество
Сегодня день рождения ученого, руководителя и композитора
Сегодня, 27 октября исполнилось 57 лет Алексею Сергеевичу ЧЕРТКОВУ, генеральному директору АО «Республиканский информационно-издательский холдинг «Сахамедиа».
В этот же день исполнилось 79 лет Игорю Иннокентьевичу КОЛОДЕЗНИКОВУ, доктору геолого-минералогических наук, члену президиума ЯНЦ СО РАН.
Сегодня исполнилось 60 лет Валерию Филипповичу ШАДРИНУ, эвенкийскому композитору и известному продюсеру.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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