27.10.2020
03:32
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Общество

Сегодня день рождения ученого, руководителя и композитора

Сегодня, 27 октября исполнилось 57 лет Алексею Сергеевичу ЧЕРТКОВУ, генеральному директору АО «Республиканский информационно-издательский холдинг «Сахамедиа».  

В этот же день исполнилось 79 лет Игорю Иннокентьевичу КОЛОДЕЗНИКОВУ, доктору геолого-минералогических наук, члену президиума ЯНЦ СО РАН.

Сегодня исполнилось 60 лет Валерию Филипповичу ШАДРИНУ, эвенкийскому композитору и известному продюсеру.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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