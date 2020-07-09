09.07.2020
00:31
96
Общество
Сегодня день рождения ученого и поэта
Сегодня, 9 июля исполнился 61 год Леониду Николаевичу ВЛАДИМИРОВУ, доктору биологических наук, профессору, члену-корреспонденту Российской Академии наук.
В этот же день исполнилось 58 лет Афанасию ГУРИНОВУ – АРЧЫЛААНУ, главному редактору литературного журнала «Курулгэн», известному поэту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.07.2020
0
09.07.2020
63
08.07.2020
171
08.07.2020
194
08.07.2020
157
08.07.2020
336
08.07.2020
552
08.07.2020
296
08.07.2020
794
08.07.2020
501
08.07.2020
382
08.07.2020
311
08.07.2020
284
08.07.2020
599
08.07.2020
276
08.07.2020
699
08.07.2020
360
08.07.2020
4417
08.07.2020
402
08.07.2020
4518
08.07.2020
381
08.07.2020
608
08.07.2020
1071
08.07.2020
482
08.07.2020
1145
08.07.2020
540
08.07.2020
389
08.07.2020
1092
08.07.2020
402
08.07.2020
453
08.07.2020
1496
08.07.2020
452
08.07.2020
1751
08.07.2020
1230
08.07.2020
462
08.07.2020
414
08.07.2020
430
08.07.2020
593
08.07.2020
495
08.07.2020
406
08.07.2020
1839
08.07.2020
685
08.07.2020
1502
08.07.2020
1426
08.07.2020
1696
07.07.2020
545
07.07.2020
1668
07.07.2020
1116
07.07.2020
561
07.07.2020
529
07.07.2020
1290
07.07.2020
599
ТОП НОВОСТИ
06.07.2020
10315
03.07.2020
6983
03.07.2020
5534
04.07.2020
4991
04.07.2020
4914
08.07.2020
4622
03.07.2020
4591
08.07.2020
4567
06.07.2020
4066
07.07.2020
4019