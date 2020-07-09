Сегодня день рождения ученого и поэта

Сегодня, 9 июля исполнился 61 год Леониду Николаевичу ВЛАДИМИРОВУ, доктору биологических наук, профессору, члену-корреспонденту Российской Академии наук. В этот же день исполнилось 58 лет Афанасию ГУРИНОВУ – АРЧЫЛААНУ, главному редактору литературного журнала «Курулгэн», известному поэту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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