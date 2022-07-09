Сегодня день рождения ученого и поэта

Сегодня, 9 июля исполнилось 63 года Леониду Николаевичу ВЛАДИМИРОВУ, директору ФГБУ «ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова», доктору биологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ и РС (Я). В этот же день исполнилось 60 лет Афанасию ГУРИНОВУ — АРЧЫЛАНУ, главному редактору литературного журнала «Курулгэн», поэту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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