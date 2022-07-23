23.07.2022
00:16
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Образование

Сегодня день рождения ученого

Сегодня, 23 июля отмечает с вой день рождения Людмила Степановна ЕФИМОВА, доктор филологических наук, почетный работник высшего образования РФ.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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