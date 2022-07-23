23.07.2022
00:16
118
Образование
Сегодня день рождения ученого
Сегодня, 23 июля отмечает с вой день рождения Людмила Степановна ЕФИМОВА, доктор филологических наук, почетный работник высшего образования РФ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.07.2022
0
1
23.07.2022
0
63
22.07.2022
0
295
22.07.2022
0
449
22.07.2022
0
575
22.07.2022
0
610
22.07.2022
0
309
22.07.2022
0
857
22.07.2022
1
682
22.07.2022
0
523
22.07.2022
0
407
22.07.2022
0
529
22.07.2022
0
525
22.07.2022
0
880
22.07.2022
0
329
22.07.2022
0
394
22.07.2022
0
580
22.07.2022
0
1787
22.07.2022
0
254
22.07.2022
0
3564
22.07.2022
0
669
22.07.2022
0
594
22.07.2022
0
195
22.07.2022
1
1119
22.07.2022
0
266
22.07.2022
0
311
22.07.2022
0
3239
22.07.2022
0
752
22.07.2022
0
241
22.07.2022
1
979
22.07.2022
0
1567
22.07.2022
0
432
22.07.2022
2
1975
22.07.2022
0
1100
22.07.2022
0
529
22.07.2022
0
407
22.07.2022
0
246
22.07.2022
0
369
22.07.2022
0
602
22.07.2022
0
177
22.07.2022
0
291
22.07.2022
0
1022
22.07.2022
0
288
22.07.2022
0
1004
22.07.2022
0
192
22.07.2022
0
900
22.07.2022
0
500
22.07.2022
0
339
22.07.2022
0
1624
22.07.2022
0
844
22.07.2022
0
305
22.07.2022
0
1057
22.07.2022
0
295
22.07.2022
0
1333
22.07.2022
0
1018
22.07.2022
0
246
22.07.2022
1
2511
22.07.2022
0
567
22.07.2022
0
417
ТОП НОВОСТИ
17.07.2022
4
8936
21.07.2022
1
7408
20.07.2022
0
7371
20.07.2022
0
7216
17.07.2022
0
5967
21.07.2022
1
5777
18.07.2022
1
5654
20.07.2022
2
5064
Добавить комментарий