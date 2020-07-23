23.07.2020
00:32
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Культура & Образование

Сегодня день рождения ученого

Сегодня, 23 июля исполнилось 62 года Михаилу Устиновичу ТИМОФЕЕВУ, кандидату физико-математических наук, отличнику образования Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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