23.07.2020
00:32
78
Культура & Образование
Сегодня день рождения ученого
Сегодня, 23 июля исполнилось 62 года Михаилу Устиновичу ТИМОФЕЕВУ, кандидату физико-математических наук, отличнику образования Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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