03.07.2020
00:33
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Культура & Образование

Сегодня день рождения творческих руководителей

Сегодня, 3 июля исполнилось 39 лет Дмитрию Васильевичу ШАДРИНУ, руководителю АУ РС (Я) «Государственная национальная кинокомпания «Сахафильм».

В этот же день отмечает свой день рождения Катерина ГРИГОРЬЕВА, директор компании «Этно стиль».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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