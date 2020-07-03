Сегодня день рождения творческих руководителей

Сегодня, 3 июля исполнилось 39 лет Дмитрию Васильевичу ШАДРИНУ, руководителю АУ РС (Я) «Государственная национальная кинокомпания «Сахафильм». В этот же день отмечает свой день рождения Катерина ГРИГОРЬЕВА, директор компании «Этно стиль».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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