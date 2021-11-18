Сегодня день рождения тренера, основателя музея, редактора и предпринимателя

Сегодня, 18 ноября исполнилось 65 лет Иннокентию Иннокентьевичу КУЗЬМИНУ, уроженцу Мегино-Кангаласского улуса, заслуженному тренеру РФ и Калмыкии, заслуженному работнику физической культуры и спорта, пристрастившего к шахматам экс-президента Калмыкии Кирсана ИЛЮМЖИНОВА.

В этот же день исполнилось 65 лет Александру Сергеевичу ПАВЛОВУ, основателю и общественному директору музея Ленского флота, автору более 60 книг о великой реке Лена и об истории водного транспорта Якутии, председателю Общественного Совета ПАЛ ЛОРП.

Сегодня отмечает свой день рождения Людмила КОМИОНКО, известный фотограф, редактор журнала «Свадебный Якутск».

18 ноября отмечает свой день рождения Геннадий МАМИН, известный предприниматель и меценат.