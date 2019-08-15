16.08.2019
00:17
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Политика

Сегодня день рождения торгпреда

Сегодня, 16 августа исполнилось 43 года Валерию Ивановичу МАКСИМОВУ, заместителю торгового представителя Российской Федерации в Канаде.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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