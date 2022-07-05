05.07.2022
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Общество
Сегодня день рождения телезвезды, общественного деятеля и краеведа
Сегодня, 5 июля отмечает свой день рождения Сардана СИВЦЕВА – Дана Сард, телезвезда, писательница, сценарист.
В этот же день исполнилось 55 лет Максиму Ивановичу МЕСТНИКОВУ, общественному деятелю.
Сегодня исполнилось 86 лет Петру Семеновичу ТРОЕВУ, краеведу, автору более 60 работ по проблемам распространения идеологии русских революционных демократов в дореволюционной Якутии, доктору исторических наук, профессору.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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