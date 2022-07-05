Сегодня день рождения телезвезды, общественного деятеля и краеведа

Сегодня, 5 июля отмечает свой день рождения Сардана СИВЦЕВА – Дана Сард, телезвезда, писательница, сценарист. В этот же день исполнилось 55 лет Максиму Ивановичу МЕСТНИКОВУ, общественному деятелю. Сегодня исполнилось 86 лет Петру Семеновичу ТРОЕВУ, краеведу, автору более 60 работ по проблемам распространения идеологии русских революционных демократов в дореволюционной Якутии, доктору исторических наук, профессору.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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