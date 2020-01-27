Сегодня день рождения телезвезды и стилиста

Сегодня, 28 января отмечает свой день рождения Евгения ГУРУЛЕВА, телезвезда НВК САХА. В этот же день отмечает свой день рождения Дая АТАЛЛАРОВА, известны стилист, общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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