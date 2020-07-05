Сегодня день рождения телезвезды и политика

Сегодня, 5 июля отмечает свой день рождения Сардана СИВЦЕВА, телезвезда НВК САХА, известная писательница Дана Сард. В этот же день исполнилось 53 года Максиму Ивановичу МЕСТНИКОВУ, известному политику, общественному деятелю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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