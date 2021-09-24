24.09.2021
00:14
147
Общество
Сегодня день рождения телезвезды и мелодиста
Сегодня, 24 сентября отмечает свой день рождения Максим СТЕПАНОВ – КАРДОЗУ, телезвезда и блогер.
В этот же день исполнилось 55 лет Валентину Прокопьевичу КОНСТАНТИНОВУ, уроженцу Намского улуса, мелодисту, члену творческого объединения «Туллук хаара».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.09.2021
116
24.09.2021
195
23.09.2021
421
23.09.2021
173
23.09.2021
206
23.09.2021
498
23.09.2021
2227
23.09.2021
365
23.09.2021
197
23.09.2021
2007
23.09.2021
1174
23.09.2021
245
23.09.2021
275
23.09.2021
1328
23.09.2021
1154
23.09.2021
206
23.09.2021
573
23.09.2021
212
23.09.2021
217
23.09.2021
306
23.09.2021
305
23.09.2021
505
23.09.2021
1722
23.09.2021
1820
23.09.2021
1013
23.09.2021
312
23.09.2021
1491
22.09.2021
1618
22.09.2021
1752
22.09.2021
435
22.09.2021
538
22.09.2021
2298
22.09.2021
349
22.09.2021
537
22.09.2021
603
22.09.2021
659
22.09.2021
514
22.09.2021
783
22.09.2021
1082
22.09.2021
678
22.09.2021
488
22.09.2021
341
22.09.2021
1414
22.09.2021
396
22.09.2021
309
22.09.2021
2622
22.09.2021
251
ТОП НОВОСТИ
21.09.2021
10390
20.09.2021
6418
21.09.2021
5977
23.09.2021
5385
20.09.2021
5112
20.09.2021
4127
22.09.2021
3552
20.09.2021
2893
19.09.2021
2826