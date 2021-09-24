Сегодня день рождения телезвезды и мелодиста

Сегодня, 24 сентября отмечает свой день рождения Максим СТЕПАНОВ – КАРДОЗУ, телезвезда и блогер. В этот же день исполнилось 55 лет Валентину Прокопьевичу КОНСТАНТИНОВУ, уроженцу Намского улуса, мелодисту, члену творческого объединения «Туллук хаара».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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