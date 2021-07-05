Сегодня день рождения телезвезд, политика и историка

Сегодня, 5 июля отмечает свой день рождения Сардана СИВЦЕВА – Дана САРД, телезвезда НВК САХА, писательница и сценарист. В этот же день отмечает свой день рождения Людмила СОЛОВЬЕВА, телезвезда НВК САХА. Сегодня исполнилось 54 года Максиму Ивановичу МЕСТНИКОВУ, известному политику, организатору образования. 5 июля исполнилось 85 лет Петру Семеновичу ТРОЕВУ, краеведу, доктору исторических наук, профессору.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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