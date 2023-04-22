22.04.2023
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Общество
Сегодня день рождения телезвезд и артистки
Сегодня, 22 апреля отмечают свой день рождения Ирина ЕФИМОВА, первый заместитель генерального директора НВК САХА, телеведущая НВК САХА.
В этот же день отмечает свой день рождения Анна ЯРЫГИНА, телеведущая ГТРК САХА.
Сегодня отмечает свой день рождения Елена КЕРЕМЯСОВА, телеведущая НВК САХА.
22 апреля отмечает свой день рождения Лена Юрьевна КИМ, отличник культуры РС (Я), артистка Национального театра танца РС (Я) им. С.А. Зверева — Кыыл Уола.
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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