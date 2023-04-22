Сегодня день рождения телезвезд и артистки

Сегодня, 22 апреля отмечают свой день рождения Ирина ЕФИМОВА, первый заместитель генерального директора НВК САХА, телеведущая НВК САХА. В этот же день отмечает свой день рождения Анна ЯРЫГИНА, телеведущая ГТРК САХА. Сегодня отмечает свой день рождения Елена КЕРЕМЯСОВА, телеведущая НВК САХА. 22 апреля отмечает свой день рождения Лена Юрьевна КИМ, отличник культуры РС (Я), артистка Национального театра танца РС (Я) им. С.А. Зверева — Кыыл Уола. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Теперь ваш «Зелёный Рай» в UDS! Присоединяйтесь и пользуйтесь скидками! Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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