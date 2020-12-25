25.12.2020
00:07
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Судебная хроника

Сегодня день рождения судьи

Сегодня, 25 декабря исполнилось 65 лет Егору Михайловичу ВИНОКУРОВУ, судье Конституционного суда Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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