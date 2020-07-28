28.07.2020
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Общество
Сегодня день рождения судьи, журналиста, звезды эстрады и экс-депутата
Сегодня, 28 июля исполнилось 50 лет Игорю Владимировичу МАКАРОВУ, председателю Арбитражного суда Республики Саха (Якутия).
В этот же день 35 лет Николаю БЯСТИНОВУ, директор радиовещания НВК САХА, официальный пресс-секретарь Федерации спортивной борьбы Республики Саха (Якутия), известный спортивный обозреватель.
Сегодня исполнилось 62 года Алексею Васильевичу ЕГОРОВУ, звезде якутской эстрады, председателю Союза авторов-песенников Республики Саха (Якутия), заслуженному артисту РС (Я).
28 июля исполнилось 50 лет Игорю Юрьевичу НИКИТИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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