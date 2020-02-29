Сегодня день рождения судьи, советников и аранжировщика

В этот же день исполнилось 69 дет Леониду Николаевичу КАОВАЛЕВУ, советнику-консультанту главы республики Саха (Якутия).

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