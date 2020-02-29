01.03.2020
00:57
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Общество

Сегодня день рождения судьи, советников и аранжировщика

Сегодня, 1 марта исполнилось 72 года Игорю Игнатьевичу НИКОЛАЕВУ, судье Конституционного суда Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 69 дет Леониду Николаевичу КАОВАЛЕВУ, советнику-консультанту главы республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 74 года Виталию Николаевичу БАСЫГЫСОВУ, советнику президента АК АЛРОСА.

1 марта исполнилось 67 лет Руслану Васильевичу ВАСИЛЬЕВУ, отличнику культуры Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Евгений ТАЗЕТДИНОВ, известный аранжировщик.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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