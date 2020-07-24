Сегодня день рождения судьи, руководителя, ученого и коуча

Сегодня, 24 июля исполнилось 56 лет Александру Николаевичу СЕДАЛИЩЕВУ, заместителю председателя Верховного суда Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 66 лет Василию Васильевичу САПСАЮ, заместителю исполнительного директора Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия)

Сегодня отмечает свой день рождения Екатерина Семеновна НИКИТИНА, заведующая кафедрой алгебры и геометрии института математики и информатики Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, кандидат физико-математических наук, заслуженный работник народного образования Республики Саха (Якутия).

24 июля отмечает свой день рождения Надежда АСЛАМОВА, известный психолог, коуч.

В этот же день отмечает свой день рождения Татьяна Ивановна КРИВЦОВА, общественный деятель.

Сегодня исполнилось 64 года Дмитрию Васильевичу САВВИНУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), отличнику сельского хозяйства РС (Я).