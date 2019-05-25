Сегодня день рождения судьи, предпринимателя, общественного деятеля, художницы, поэтессы и продюсера

Сегодня, 25 мая исполнилось 67 лет Анатолию Николаевичу БАЦЕВУ, заместителю председателя Конституционного Суда Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 50 лет Андрею Афанасьевичу АКИМОВУ, известному предпринимателю.
Сегодня отмечает свой день рождения Капитолина Капитоновна АЛЕКСЕЕВА, общественный деятель, создатель клуба Ротари города Якутска, лидер проекта «Антирак – поддержка выживших».
25 мая отмечает свой день рождения Туйаара Ефимовна ШАПОШНИКОВА, известная художница.
В этот же день отмечает свой день рождения Любовь ГОТОВЦЕВА, известная журналистка, поэтесса.
Сегодня исполнилось 29 лет Михаилу БАТЮШКИНУ, известному продюсеру, издателю журнала «Звезды Туймаады».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU