Сегодня день рождения судьи, художницы, общественного деятеля, поэтессы, продюсера и экс-депутата

Сегодня, 25 мая исполнилось 69 лет Юрию Николаевичу БАЦЕВУ, заместителю председателя Конституционного суда Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара Ефимовна ШАПОШНИКОВА, заведующая кафедрой живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств, доцент, известная художница, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Капиталина Капитоновна АЛЕКСЕЕВА, общественный деятель, лидер проекта «Антирак – поддержка выживших», писательница и блогер.

25 мая отмечает свой день рождения Любовь ГОТОВЦЕВА, известная поэтесса, журналистка и продюсер.

В этот же день исполнился 31 год Михаилу БАТЮШКИНУ, известному продюсеру.

Сегодня исполнилось 52 года Андрею Афанасьевичу АКИМОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) V созыва.