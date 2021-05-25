Сегодня день рождения судьи, художницы, общественного деятеля, поэтессы, продюсера и экс-депутата
Сегодня, 25 мая исполнилось 69 лет Юрию Николаевичу БАЦЕВУ, заместителю председателя Конституционного суда Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара Ефимовна ШАПОШНИКОВА, заведующая кафедрой живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств, доцент, известная художница, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Капиталина Капитоновна АЛЕКСЕЕВА, общественный деятель, лидер проекта «Антирак – поддержка выживших», писательница и блогер.
25 мая отмечает свой день рождения Любовь ГОТОВЦЕВА, известная поэтесса, журналистка и продюсер.
В этот же день исполнился 31 год Михаилу БАТЮШКИНУ, известному продюсеру.
Сегодня исполнилось 52 года Андрею Афанасьевичу АКИМОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) V созыва.
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