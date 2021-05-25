25.05.2021
00:22
167

Общество

Сегодня день рождения судьи, художницы, общественного деятеля, поэтессы, продюсера и экс-депутата

Сегодня, 25 мая исполнилось 69 лет Юрию Николаевичу БАЦЕВУ, заместителю председателя Конституционного суда Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара Ефимовна ШАПОШНИКОВА, заведующая кафедрой живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств, доцент, известная художница, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Капиталина Капитоновна АЛЕКСЕЕВА, общественный деятель, лидер проекта «Антирак – поддержка выживших», писательница и блогер.   

25 мая отмечает свой день рождения Любовь ГОТОВЦЕВА, известная поэтесса, журналистка и продюсер.   

В этот же день исполнился 31 год Михаилу БАТЮШКИНУ, известному продюсеру.

Сегодня исполнилось 52 года Андрею Афанасьевичу АКИМОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) V созыва. 

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх