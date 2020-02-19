Сегодня день рождения спортсмена

Сегодня, 20 февраля исполнилось 33 года Алексею Владимировичу КУТУКОВУ, известному спортсмену, многоборцу, победителю Игр Дыгына – 2015, чемпиону республики по мас-рестлингу, победителю открытого турнира на призы Ивана Белолюбского -2014, победителю турнира по многоборью Ысыаха Молодежи-2010.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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