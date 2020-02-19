20.02.2020
00:01
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Спорт
Сегодня день рождения спортсмена
Сегодня, 20 февраля исполнилось 33 года Алексею Владимировичу КУТУКОВУ, известному спортсмену, многоборцу, победителю Игр Дыгына – 2015, чемпиону республики по мас-рестлингу, победителю открытого турнира на призы Ивана Белолюбского -2014, победителю турнира по многоборью Ысыаха Молодежи-2010.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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