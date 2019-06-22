Сегодня день рождения спортсмена, режиссера и юриста

Сегодня, 22 июня исполнилось 42 года Ивану Прокопьевичу БЕЛОЛЮБСКОМУ, легендарному якутскому спортсмену, многоборцу, семикратному чемпиону Игр Дыгына, почётному мастеру спорта по национальным видам спорта, заслуженному работнику физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 44 года Сергею Станиславовичу ПОТАПОВУ, известному режиссеру театра и кино.
Сегодня исполнилось 75 лет Вильяму Очировичу ИВАНОВУ, заслуженному юристу Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU