Сегодня день рождения спортсмена, режиссера и юриста

Сегодня, 22 июня исполнилось 42 года Ивану Прокопьевичу БЕЛОЛЮБСКОМУ, легендарному якутскому спортсмену, многоборцу, семикратному чемпиону Игр Дыгына, почётному мастеру спорта по национальным видам спорта, заслуженному работнику физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 44 года Сергею Станиславовичу ПОТАПОВУ, известному режиссеру театра и кино. Сегодня исполнилось 75 лет Вильяму Очировичу ИВАНОВУ, заслуженному юристу Республики Саха (Якутия). Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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