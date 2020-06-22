22.06.2020
03:54
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Общество
Сегодня день рождения спортсмена, предпринимателя и юриста
Сегодня, 22 июня исполнилось 43 года Ивану Прокопьевичу БЕЛОЛЮБСКОМУ, уникальному спортсмену, 7-кратному победителю Игр Дыгына, организатору спорта и тренеру.
В этот же день исполнилось 50 лет Анатолию Николаевичу МИХАЙЛОВУ, директору по развитию бизнеса в стоматологической клинике «Виват», предпринимателю.
Сегодня исполнилось 76 лет Вильяму Очировичу ИВАНОВУ, председателю общественной организации ветеранов (пенсионеров) Вооруженных Сил и правоохранительных органов РС(Я), заслуженному юристу РС(Я).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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