Сегодня день рождения спортсмена, предпринимателя и юриста

Сегодня, 22 июня исполнилось 43 года Ивану Прокопьевичу БЕЛОЛЮБСКОМУ, уникальному спортсмену, 7-кратному победителю Игр Дыгына, организатору спорта и тренеру.

В этот же день исполнилось 50 лет Анатолию Николаевичу МИХАЙЛОВУ, директору по развитию бизнеса в стоматологической клинике «Виват», предпринимателю.

Сегодня исполнилось 76 лет Вильяму Очировичу ИВАНОВУ, председателю общественной организации ветеранов (пенсионеров) Вооруженных Сил и правоохранительных органов РС(Я), заслуженному юристу РС(Я).