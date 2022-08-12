12.08.2022
00:49
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Общество
Сегодня день рождения спортивного обозревателя и художницы
Сегодня, 12 августа отмечает свой день рождения Сайыына ШЕЛОМОВА, спортивный обозреватель.
В этот же день отмечает свой день рождения Антонина ШАДРИНА, известный живописец.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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