Сегодня день рождения спикера, замминистра, руководителей, художника и архитектора

Сегодня, 27 апреля исполнилось 49 лет Алексею Ильичу ЕРЕМЕЕВУ, председателю Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Николаевна РАФАИЛОВА, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Айна Ивановна НЕУСТРОЕВА, генеральный директор строительной фирмы «Строй-академия».

27 апреля отмечает свой день рождения Георгий НИКОЛАЕВ, арт-директор кинотеатра «Лена».

В этот же день исполнилось 55 лет Андрею Васильевичу ЧИКАЧЕВУ, известному живописцу.

Сегодня отмечает свой день рождения Лена Васильевна БАИШЕВА, директор якутского отделения сетевой компании Гринвей.

27 апреля отмечает свой день рождения Жанна ДОАРИ, кинодеятель.

В этот же день отмечает свой день рождения Марина РОЖИНА, известный архитектор.

Сегодня отмечает свой день рождения Георгий БАШАРИН, общественный деятель.