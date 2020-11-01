01.11.2020
00:35
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Общество

Сегодня день рождения спикера, руководителя, телезвезды, артистки и продюсера

Сегодня, 1 ноября исполнилось 49 лет Петру Васильевичу ГОГОЛЕВУ, председателю Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 40 лет Дмитрию Афанасьевичу МЕСТНИКОВУ, заместителю председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 32 года Петру ГОВОРОВУ, телезвезде НВК САХА.

1 ноября отмечает свой день рождения Маргарита МАРТЫНОВА, солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

В этот же день отмечает свой день рождения Надежда КУЗЬМИНА, литературный продюсер.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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