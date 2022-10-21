Сегодня день рождения спикера, режиссера, журналиста и политика

Сегодня, 21 октября исполнилось 52 года Альберту Никандровичу СЕМЕНОВУ, председателю Якутской городской Думы. В этот же день исполнилось 65 лет Сергею Валентиновичу ЧИГИРЕВУ, режиссеру, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 59 лет Василию Михайловичу НИКИФОРОВУ, корреспонденту газеты «Саха сирэ», 21 октября отмечает свой день рождения Сулустаана Байанайдаах кыыhа МЫРААН, известный политик. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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