Сегодня день рождения спикера, политика, журналиста и артиста

Сегодня, 21 октября исполнилось 50 лет Альберту Никандровичу СЕМЕНОВУ, председателю Якутской городской Думы. В этот же день отмечает свой день рождения Сулустаана Байанайдаах Кыыha МЫРААН, общественный деятель. Сегодня исполнилось 57 лет Василию Михайловичу НИКИФОРОВУ, известному журналисту, лауреату имени В.В. Никифорова – Кулумнуур в области журналистики. 21 октября исполнилось 63 года Сергею Валентиновичу ЧИГИРЕВУ, известному режиссеру, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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