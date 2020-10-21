21.10.2020
00:41
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Общество
Сегодня день рождения спикера, политика, журналиста и артиста
Сегодня, 21 октября исполнилось 50 лет Альберту Никандровичу СЕМЕНОВУ, председателю Якутской городской Думы.
В этот же день отмечает свой день рождения Сулустаана Байанайдаах Кыыha МЫРААН, общественный деятель.
Сегодня исполнилось 57 лет Василию Михайловичу НИКИФОРОВУ, известному журналисту, лауреату имени В.В. Никифорова – Кулумнуур в области журналистики.
21 октября исполнилось 63 года Сергею Валентиновичу ЧИГИРЕВУ, известному режиссеру, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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