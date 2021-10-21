21.10.2021
00:38
83
Общество
Сегодня день рождения спикера, политика, режиссеров и журналиста
Сегодня, 21 октября исполнился 51 год Альберту Никандровичу СЕМЕНОВУ, председателю Якутской городской Думы.
В этот же день исполнилось 64 года Сергею Валентиновичу ЧИГИРЕВУ, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия), режиссеру.
Сегодня отмечает свой день рождения Сулустаана Байанайдаах Кыыhа Мыраан, известный политик.
21 октября отмечает свой день рождения Марина КАЛИНИНА, известный режиссер.
В этот же день исполнилось 58 лет Василию Михайловичу НИКИФОРОВУ, известному журналисту, лауреату государственной премии РС(Я) имени В.В. Никифорова-Кулумнуур в области журналистики.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.10.2021
39
20.10.2021
361
20.10.2021
280
20.10.2021
773
20.10.2021
2006
20.10.2021
430
20.10.2021
320
20.10.2021
221
20.10.2021
199
20.10.2021
191
20.10.2021
353
20.10.2021
251
20.10.2021
471
20.10.2021
272
20.10.2021
372
20.10.2021
238
20.10.2021
1271
20.10.2021
241
20.10.2021
181
20.10.2021
741
20.10.2021
232
20.10.2021
365
20.10.2021
753
20.10.2021
304
20.10.2021
371
20.10.2021
1636
20.10.2021
250
20.10.2021
207
20.10.2021
334
20.10.2021
2233
20.10.2021
509
20.10.2021
400
20.10.2021
713
20.10.2021
748
20.10.2021
1114
19.10.2021
1756
19.10.2021
949
19.10.2021
736
19.10.2021
2162
19.10.2021
538
19.10.2021
1172
19.10.2021
449
ТОП НОВОСТИ
15.10.2021
9952
16.10.2021
9820
16.10.2021
4702
15.10.2021
4030
18.10.2021
3132
17.10.2021
2853
16.10.2021
2631
17.10.2021
2327