Сегодня день рождения спикера, политика, режиссеров и журналиста

Сегодня, 21 октября исполнился 51 год Альберту Никандровичу СЕМЕНОВУ, председателю Якутской городской Думы. В этот же день исполнилось 64 года Сергею Валентиновичу ЧИГИРЕВУ, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия), режиссеру. Сегодня отмечает свой день рождения Сулустаана Байанайдаах Кыыhа Мыраан, известный политик. 21 октября отмечает свой день рождения Марина КАЛИНИНА, известный режиссер. В этот же день исполнилось 58 лет Василию Михайловичу НИКИФОРОВУ, известному журналисту, лауреату государственной премии РС(Я) имени В.В. Никифорова-Кулумнуур в области журналистики.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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