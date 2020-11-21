21.11.2020
00:41
96
Политика
Сегодня день рождения советника
Сегодня, 21 ноября отмечает свой день рождения Татьяна Владимировна ТАРАСОВА, советник главы Республики Саха (Якутия), член Клуба знатоков «Что? Где? Когда?», известный фудблогер.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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