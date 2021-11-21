21.11.2021
00:54
102

Общество

Сегодня день рождения советника, спортсменки и общественного деятеля

Сегодня, 21 ноября отмечает свой день рождения Татьяна Владимировна ТАРАСОВА, советник главы Республики Саха (Якутия), организатор СМИ, эксперт клуба знатоков «Что? Где? Когда?».  

В этот же день отмечает свой день рождения Марфа ТРОЕВА, известная спортсменка, марафонка, тренер по бегу и пропагандист спорта.

Сегодня отмечает свой день рождения Анна Николаевна ШАГДАРОВА, общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх