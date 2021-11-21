Сегодня день рождения советника, спортсменки и общественного деятеля

Сегодня, 21 ноября отмечает свой день рождения Татьяна Владимировна ТАРАСОВА, советник главы Республики Саха (Якутия), организатор СМИ, эксперт клуба знатоков «Что? Где? Когда?». В этот же день отмечает свой день рождения Марфа ТРОЕВА, известная спортсменка, марафонка, тренер по бегу и пропагандист спорта. Сегодня отмечает свой день рождения Анна Николаевна ШАГДАРОВА, общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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