30.01.2020
00:08
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Культура & Образование

Сегодня день рождения скульптора

Сегодня, 30 января исполнилось 42 года Николаю Никитичу ЧОЧЧАСОВУ, известном скульптору.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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