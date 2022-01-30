30.01.2022
00:21
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Культура

Сегодня день рождения скульптора

Сегодня, 30 января исполнилось 44 года Николаю Никитичу ЧОЧЧАСОВУ, известному скульптору.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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