Сегодня день рождения шеф-повара, журналиста и предпринимателя

Сегодня, 8 марта исполнилось 76 лет Иннокентию Иннокентьевичу ТАРБАХОВУ, известному шеф-повару, пропагандисту якутской национальной кухни. В этот же день отмечает свой день рождения Елена ПОТОЦКАЯ, известный журналист, корреспондент «Саха медиа». Сегодня отмечает свой день рождения Гаврил СКРЯБИН, генеральный директор ООО «Инфомастер».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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