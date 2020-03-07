08.03.2020
00:22
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Общество
Сегодня день рождения шеф-повара, журналиста и предпринимателя
Сегодня, 8 марта исполнилось 76 лет Иннокентию Иннокентьевичу ТАРБАХОВУ, известному шеф-повару, пропагандисту якутской национальной кухни.
В этот же день отмечает свой день рождения Елена ПОТОЦКАЯ, известный журналист, корреспондент «Саха медиа».
Сегодня отмечает свой день рождения Гаврил СКРЯБИН, генеральный директор ООО «Инфомастер».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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