08.03.2022
00:41
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Общество
Сегодня день рождения шеф-повара, предпринимателя, доцента и журналиста
Сегодня, 8 марта исполнилось 78 лет Иннокентию Иннокентьевичу ТАРБАХОВУ, бренд-повару ресторана «Тыгын Дархан», пропаганлисту якутской национальной кухни, заслуженному работнику торговли РФ, почетному работнику торговли Якутии.
В этот же день отмечает свой день рождения Гаврил СКРЯБИН, известный предприниматель.
Сегодня исполнилось 50 лет Виталию АЛЕКСЕЕВУ, доценту СВФУ.
8 марта отмечает свой день рождения Елена ПОТОЦКАЯ, известный журналист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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