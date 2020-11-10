Сегодня день рождения сенатора, руководителя, политика, артиста и предпринимателя

Сегодня, 10 ноября исполнилось 66 лет Александру Константиновичу АКИМОВУ, члену Совета Федерации Федерального Собрания – представитель от Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнился 41 год Руслану Николаевичу ВИНОКУРОВУ, генеральному директору ГУП «Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации».

Сегодня исполнилось 84 года Клименту Егоровичу ИВАНОВУ, государственному и политическому деятелю Республики Саха (Якутия).

10 ноября исполнилось 70 лет Ефиму Николаевичу СТЕПАНОВУ, артисту Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского, народному артисту РС (Я), заслуженному артисту РФ.

В этот же день отмечает свой день рождения Татьяна Иннокентьевна БЕРЕЗИНА, организатор образования, известный предприниматель.