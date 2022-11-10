Сегодня день рождения сенатора, руководителей, артиста и общественников

Сегодня, 10 ноября исполнилось 68 лет Александру Константиновичу АКИМОВУ, члену Совета Федерации Федерального Собрания РФ, заместителю председателя комитета совета федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В этот же день исполнилось 35 лет Александру Александровичу БУРХАНОВУ, начальнику управления министерства юстиции России по Республике Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 43 года Руслану Николаевичу ВИНОКУРОВУ, генеральному директору ГУП «Республиканский центр технического учета м технической инвентаризации».

10 ноября исполнилось 72 года Ефиму Николаевичу СТЕПАНОВУ, народному артисту Республики Саха (Якутия), заслуженному артисту Российской Федерации.

В этот же день исполнилось 86 лет Клименту Егоровичу ИВАНОВУ, государственному и общественному деятелю, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна Иннокентьевна БЕРЕЗИНА, бизнесвумэн и общественный деятель.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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