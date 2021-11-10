Сегодня день рождения сенатора, политика, руководителя и предпринимателей

Сегодня, 10 ноября исполнилось 67 лет Александру Константиновичу АКИМОВУ, Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации -представитель от Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), доктору экономических наук, известному политику и организатору спорта.

В этот же день исполнилось 85 лет Клиенту Егоровичу ИВАНОВУ, государственному и общественному деятелю, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 34 года Александру Александровичу БУРХАНОВУ, начальнику управления министерства юстиции России по Республике Саха (Якутия).

10 ноября исполнилось 42 года Руслану Николаевичу ВИНОКУРОВУ, генеральному директору ГУП «Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации».

В этот же день отмечает свой день рождения Татьяна Иннокентьевна БЕРЕЗИНА, известный предприниматель, организатор образования.

Сегодня отмечает свой день рождения Роза ЧИКАЧЕВА, известный предприниматель.