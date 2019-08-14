Сегодня день рождения сенатора, общественного деятеля и предпринимателя

Сегодня, 15 августа исполнилось 65 лет Егору Афанасьевичу БОРИСОВУ, сенатору от Республики Саха (Якутия), заместителю председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, государственному деятелю. В этот же день исполнилось 50 лет Юрию Валерьевичу МАТУГУЕВУ, общественному деятелю, известному предпринимателю. Сегодня отмечает свой день рождения Руслан МИХАЙЛОВ, общественный деятель, известный предприниматель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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