15.08.2022
00:27
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Общество

Сегодня день рождения сенатора, министра, замминистра, руководителя и бизнесмена

Сегодня, 15 августа исполнилось 68 лет Егору Афанасьевичу БОРИСОВУ, члену Совета Федерации Федерального Собрания РФ, заместителю председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, доктору экономических наук.

В этот же день отмечает свой день рождения Елена Александровна ВОЛКОВА, министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 35 лет Евгению Егоровичу АФАНАСЬЕВУ, заместителю министра строительства Республики Саха (Якутия).

15 августа исполнилось 53 года Юрию Валерьевичу МАЛТУГУЕВУ, бизнесмену.

В этот же день отмечает свой день рождения Руслан МИХАЙЛОВ, заместитель директора АО «Теплоэнергия».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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