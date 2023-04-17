17.04.2023
00:02
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Культура

Сегодня день рождения сценографа и юриста

Сегодня, 17 апреля отмечает свой день рождения Екатерина Ефимовна ШАПОШНИКОВА, заслуженный деятель искусств РС(Я), театральный художник, сценограф Национального театра танца РС(Я) им. С.А. Зверева — Кыыл Уола.

В этот же день отмечает свой день рождения Лариса Владимировна СТУДЕНИКИНА, юрист-консультант АУ «Театр кукол» РС (Я) города Нерюнгри Нерюнгринского района.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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