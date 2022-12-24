24.12.2022
00:26
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Культура
Сегодня день рождения рyководителя
Сегодня, 24 декaбря отмечaет свой день рождения Тyйaaрa Игоревнa ПЕСТРЯKОВA, генерaльный директор Филaрмонии Якyтии.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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