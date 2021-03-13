Сегодня день рождения руководителя, звезды эстрады и врача

Сегодня, 13 марта отмечает свой день рождения Татьяна Николаевна ЧАРАНСКАЯ, директору АУ «Государственный театр эстрады РС (Я)», известный режиссер. В этот же день отмечает свой день рождения Сайсары ХАРИТОНОВА, звезда якутской эстрады. Сегодня отмечает свой день рождения Марфа Егоровна НИКИТИНА, заслуженный врач Республики Саха (Якутия), отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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