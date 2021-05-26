Сегодня день рождения руководителя, звезд эстрады и Дархан этээччи

Сегодня, 26 мая отмечает свой день рождения Галина Григорьевна СЛУЖАЕВА, заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 39 лет Алексею Константиновичу ГРИГОРЬЕВУ – ЭРЧИМУ, звезде якутской эстрады. Сегодня исполнилось 52 года Клименту Семеновичу ФЕДОРОВУ, известному ведущему, аниматору. 26 мая отмечает свой день рождения Розалия Михайловна ТИХОНОВА, начальник управления культуры администрации Нюрбинского улуса, отличник культуры РС (Я), обладательница почетного звания «Дархан этээччи».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх