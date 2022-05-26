26.05.2022
00:39
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, звезд эстрады и дархан этэччи
Сегодня, 26 мая отмечает свой день рождения Галина Григорьевна СЛУЖАЕВА, директор ГКУ РС(Я) «Тарифное агентство».
В этот же день исполнилось 40 лет Алексею Константиновичу ГРИГОРЬЕВУ – ЭРЧИМУ, звезде якутской эстрады.
Сегодня исполнилось 53 года Климу Семеновичу ФЕДОРОВУ, известному конферансье и аниматору.
26 мая отмечает свой день рождения Розалия Михайловна ТИХОНОВА, отличник культуры РС (Я), обладательница почетного звания «Дархан этэччи».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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