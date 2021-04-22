22.04.2021
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, журналистов, краеведа и политика
Сегодня, 22 апреля отмечает свой день рождения Ирина ЕФИМОВА, первый заместитель генерального директора НВК САХА, известный журналист.
В этот же день исполнилось 54 года Владимиру СКРЫБЫКИНУ, общественному деятелю.
Сегодня отмечает свой день рождения Лена КЕРЕМЯСОВА, телезвезда НВК САХА.
22 апреля отмечает свой день рождения Анна ЯРЫГИНА, телезвезда ГТРК САХА.
В этот же день исполнилось 90 лет Гаврилу Романовичу ЧЕПАЛОВУ, заслуженному наставнику молодежи РСФСР, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 85 лет Иннокентию Захаровичу КРИВОШАПКИНУ, краеведу, журналисту, заслуженному работнику культуры ЯАССР.
22 апреля исполнилось 50 лет Геннадию Валерьевичу ВАДЮХИНУ, известному политику.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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