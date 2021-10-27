Сегодня день рождения руководителя, журналистов, доктора наук, композитора, мастерицы и мелодиста

Сегодня, 27 октября исполнилось 40 лет Александру Семеновичу ТРОФИМОВУ, руководителю департамента внутренней политики администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 58 лет Алексею Сергеевичу ЧЕРТКОВУ, организатору СМИ, председателю Союза славянских общин Якутии. Сегодня исполнилось 80 лет Игорю Иннокентьевичу КОЛОДЕЗНИКОВУ, доктору геолого-минералогических наук, заслуженному геологу Республики Саха (Якутия). 27 октября исполнился 61 год Валерию Филипповичу ШАДРИНУ, эвенкийскому композитору и продюсеру. В этот же день исполнилось 55 лет Петру ВАСИЛЬЕВУ, известному журналисту. Сегодня отмечает свой день рождения Тамара Афанасьевна ИГНАТЬЕВА, народная мастерица Республики Саха (Якутия). 27 октября исполнилось 55 лет Петру Васильевичу ОХЛОПКОВУ, мелодисту, члену творческого объединения мелодистов Намского улуса «Туллук хаара».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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